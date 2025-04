Vlahovic via dalla Juve | spunta un altro club! La big di quel campionato mette nel mirino l’attaccante serbo Destinazione a sorpresa

Vlahovic via dalla Juve: spunta un altro club! Le ultime novità sul futuro del centravanti: cosa filtraSecondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse per Dusan Vlahovic. Il club guidato da Mourinho, infatti, lavora già al dopo Dzeko e starebbe valutando la situazione del centravanti serbo. La società turca sarebbe disposta ad acquistare il serbo per una cifra pari a 40 milioni, più 10 a stagione d’ingaggio da proporre al calciatore. La richiesta iniziale della Juventus sarebbe di 50 milioni, riferisce il quotidiano turco. .com 🔗 Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve: spunta un altro club! La big di quel campionato mette nel mirino l’attaccante serbo. Destinazione a sorpresa viaun! Le ultime novità sul futuro del centravanti: cosa filtraSecondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse per Dusan. Ilguidato da Mourinho, infatti, lavora già al dopo Dzeko e starebbe valutando la situazione del centravanti. La società turca sarebbe disposta ad acquistare ilper una cifra pari a 40 milioni, più 10 a stagione d’ingaggio da proporre al calciatore. La richiesta iniziale dellantus sarebbe di 50 milioni, riferisce il quotidiano turco. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic Kolo Muani: ballottaggio rinnovato per Roma Juve, anche se spunta questa clamorosa indiscrezione! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Kolo Muani, il ballottaggio per Roma Juve è sempre vivo. Occhio, però, a questo possibile scenario! Sport Mediaset lancia un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, se venisse confermata. La predetta redazione, infatti, ha posto l’attenzione su Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic in vista di Roma Juve. Attualmente i due attaccanti sono in ballottaggio, ma c’è da considerare questa soluzione. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, l’alternativa a Vlahovic. Affare non semplice ma Giuntoli farà un tentativo: spunta questo scenario per la prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, ecco il sostituto di Vlahovic: si vuole puntare sul centravanti nigeriano. Lo scenario per la prossima stagione Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercato Juve guarda alla situazione di Victor Osimhen con grande interesse. Le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri. LA SITUAZIONE – «Visto che il rinnovo di Vlahovic è fermo, la sua cessione è sempre più probabile e per questo la Juventus ha in testa Osimhen, che a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, via a fine stagione? Dove potrebbe andare: spunta una suggestione e un possibile scambio a sorpresa. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, lascerà i bianconeri a fine stagione? Ecco dove potrebbe giocare: spunta una suggestione e uno scambio a sorpresa. Ultimissime L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la sua lente d’ingrandimento sul futuro di Dusan Vlahovic, legato contrattualmente alla Juve fino al 2026. Viste le distanze sempre più incolmabili in ottica rinnovo (i 12 milioni di euro di ingaggio rimescolano tutti i piani), le strade col serbo dovrebbero separarsi in estate. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Vlahovic via dalla Juve: spunta un altro club! Le ultime; Vlahovic via dalla Juventus, spunta la data: “Offerta importante” | ESCLUSIVO; Tuttosport - Juventus, il bivio di Vlahovic: ora spunta il Newcastle ma non è la sola pretendente; Calciomercato Juventus, Fagioli via? Il Chelsea offre il sostituto. Vlahovic: 3 club su Dusan - Rumor. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vlahovic Juve, via a fine stagione? Dove potrebbe andare: spunta una suggestione e un possibile scambio a sorpresa. Ultimissime - Vlahovic Juve, lascerà i bianconeri a fine stagione? Ecco dove potrebbe giocare: spunta una suggestione e uno scambio a sorpresa. Ultimissime L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la sua lente d’ ... 🔗juventusnews24.com

Vlahovic tradisce la Juve con un’altra Big italiana: affare da 34 milioni - Il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai lontano da quello della Juventus. La prossima tappa del serbo potrebbe essere ancora in Serie A ... 🔗diregiovani.it

Juventus, via Vlahovic: arriva lui per 70 milioni di euro - La Juventus sembra avere le idee chiare: l'intenzione è di prendere lui a 70 milioni, ma occhio alla posizione di Vlahovic. 🔗spazioj.it