Vladimir Putin svolta sovietica | l' omaggio a Stalin

sovietica: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che rinomina l'aeroporto internazionale della città di Volgograd, nella Russia meridionale, "Stalingrado" in onore dell'imminente 80esimo anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Lo ha annunciato Mosca dopo che, in un incontro col presidente russo, il governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, ha riferito i desideri dei "veterani e dei partecipanti all'operazione militare speciale" in merito a tale iniziativa."La loro parola è legge per me. Non appena tornerò a Mosca, verrà preparato un decreto per rinominare l'aeroporto Stalingrado", ha detto Putin, secondo Interfax. Bocharov ha definito il nuovo nome "autentico, orgoglioso, coraggioso ed eroico", secondo quanto riportato dal sito indipendente Meduza. 🔗 Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, svolta sovietica: l'omaggio a Stalin Al Cremlino torna l'Unione: il presidente russoha firmato un decreto che rinomina l'aeroporto internazionale della città di Volgograd, nella Russia meridionale, "grado" in onore dell'imminente 80esimo anniversario della vittoriasulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Lo ha annunciato Mosca dopo che, in un incontro col presidente russo, il governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, ha riferito i desideri dei "veterani e dei partecipanti all'operazione militare speciale" in merito a tale iniziativa."La loro parola è legge per me. Non appena tornerò a Mosca, verrà preparato un decreto per rinominare l'aeroportogrado", ha detto, secondo Interfax. Bocharov ha definito il nuovo nome "autentico, orgoglioso, coraggioso ed eroico", secondo quanto riportato dal sito indipendente Meduza. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

"Ecco chi verrà dopo Vladimir Putin al Cremlino": l'ex premier del Belgio terrorizza l'Europa - Dietro a Vladimir Putin "ci sono decine di altri Putin". Ne è convinto Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio, che intervistato da La Stampa chiarisce come per l'Europa il "problema-Russia" non si possa risolvere semplicemente con la rimozione dello Zar. Il presidente russo, spiega Di Rupo, "è un autocrate che si sogna come lo Zar di un impero russo ritrovato. Se gli si concede una vittoria anche parziale in Ucraina, potrebbe essere tentato di testare la Nato. 🔗liberoquotidiano.it

Le figlie di Vladimir Putin: tra discrezione, potere e misteri sommersi - C’è un’ombra lunga che accompagna la figura granitica di Vladimir Putin, e non è fatta solo di guerre, strategie o dossier. Dentro quel cono di silenzio istituzionale si nascondono anche i legami di sangue più personali: le figlie di Vladimir Putin, una presenza che sfugge ai riflettori ma che affiora, di tanto in tanto, come […] L'articolo Le figlie di Vladimir Putin: tra discrezione, potere e misteri sommersi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

"Ecco qual è la richiesta assurda di Vladimir Putin": Guido Crosetto picchia duro su Mosca - "Se ci sarà la tregua e se Putin smetterà di attaccare saremo tutti contenti, ma smettere di aiutare l'Ucraina finché lui continua a bombardare mi sembra una richiesta assurda in questo momento": il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite della trasmissione tv Mattino Cinque, lo ha detto commentando la telefonata tra il presidente russo e quello americano Donald Trump, che hanno discusso della guerra in corso. 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vladimir Putin, svolta sovietica: l'omaggio a Stalin; Donald Trump annuncia la svolta con Putin sulla tregua in Ucraina: i sospetti sul bluff della Russia; Guerra Ucraina, Trump: Buone possibilità per la pace. Zelensky: Aspettiamo Mosca; Prosegue l’incontro tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti a Riad. Mosca: «Sbagliato aspettarsi una svolta». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Putin respinge la tregua duratura, Rubio: “Mediazione a rischio” - Il presidente russo incontra Lukashenko. Lavrov insiste: “Pronti a negoziati diretti con Kiev”. Medvedev torna a minacciare la Nato. E l’inviato Patrushev ... 🔗repubblica.it

"La loro parola è legge". E Putin cambia il nome dell'aeroporto in "Stalingrad" - Il presidente russo ha firmato un decreto per rinominare lo scalo internazionale di Volgograd, città che fino al 1961 portava il nome di Stalin, per compiacere i veterani della guerra in Ucraina ... 🔗msn.com

Putin annuncia 3 giorni di stop e lamenta: “Kiev non risponde”. Trump: “Serve una tregua permanente” - Cremlino: “Kiev ci risponda, la tregua mensile è irrealizzabile” L'Ucraina non ha ancora risposto alla proposta del presidente russo Vladimir Putin di una tregua temporanea di tre giorni in occasione ... 🔗msn.com