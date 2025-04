Vladimir Putin | “Ci sono cittadini francesi che combattono con noi in Ucraina”

cittadini della Repubblica francese combattono fianco a fianco con i nostri militari nella zona dell'operazione militare speciale, e hanno chiamato la loro unità, come i loro nonni e bisnonni, 'Normandie-Niemen'". 🔗 "Alcunidella Repubblica francesefianco a fianco con i nostri militari nella zona dell'operazione militare speciale, e hanno chiamato la loro unità, come i loro nonni e bisnonni, 'Normandie-Niemen'". 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Kiev, salgono a 12 i morti del raid russo. E Trump bacchetta Putin: “Non sono contento. Vladimir, fermati” - Dopo la strage di Kiev Trump ha commentato: "Non sono contento degli attacchi russi su Kiev. Non necessari e con tempismo pessimo. Muoiono 5000 soldati a settimana. Vladimir, fermati! Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda".Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Ecco chi verrà dopo Vladimir Putin al Cremlino": l'ex premier del Belgio terrorizza l'Europa - Dietro a Vladimir Putin "ci sono decine di altri Putin". Ne è convinto Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio, che intervistato da La Stampa chiarisce come per l'Europa il "problema-Russia" non si possa risolvere semplicemente con la rimozione dello Zar. Il presidente russo, spiega Di Rupo, "è un autocrate che si sogna come lo Zar di un impero russo ritrovato. Se gli si concede una vittoria anche parziale in Ucraina, potrebbe essere tentato di testare la Nato. 🔗liberoquotidiano.it

Le figlie di Vladimir Putin: tra discrezione, potere e misteri sommersi - C’è un’ombra lunga che accompagna la figura granitica di Vladimir Putin, e non è fatta solo di guerre, strategie o dossier. Dentro quel cono di silenzio istituzionale si nascondono anche i legami di sangue più personali: le figlie di Vladimir Putin, una presenza che sfugge ai riflettori ma che affiora, di tanto in tanto, come […] L'articolo Le figlie di Vladimir Putin: tra discrezione, potere e misteri sommersi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Putin in Italia non sarebbe arrestato: sulla sua testa un mandato di cattura internazionale, ma Nordio non lo avrebbe mai trasmesso - Sul presidente russo pende dal 2023 un ordine di cattura dei giudici dell'Aia, ma in Italia non sarebbe esecutivo in quanto l'autorità giudiziaria non lo avrebbe mai ricevuto dal guardiasigilli. "Prim ... 🔗today.it

Perché l'Italia non può arrestare Vladimir Putin - Nonostante il nostro paese sia membro della Corte penale internazionale, c'è un motivo curioso. Eccolo. Al funerale di Papa Bergoglio che si terrà sabato 26 aprile sono attese decine di capi di stato ... 🔗esquire.com

La ministra al posto di Putin ai funerali di papa Francesco. Ma a Roma lo zar non verrebbe arrestato - La titolare della Cultura Ljubimova sarà alle esequie. Ma il presidente russo poteva venire in Italia: il governo non ha attuato il mandato di cattura dell’Aia ... 🔗repubblica.it