Viviamo in un universo simulato? Forse siamo dentro un gigantesco computer

Sembra The Matrix, ma facciamo chiarezza per evitare pericolosi fraintendimenti. L'ipotesi che l'universo sia una simulazione è oggi al centro di un dibattito scientifico sempre più articolato. In prima linea c'è il fisico Melvin Vopson, dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito, che, in una recente ricerca, ha proposto una teoria secondo la quale l'universo potrebbe essere una simulazione computazionale. Con la gravità come indizio chiave di questa struttura nascosta. Vopson sostiene che la gravità non è semplicemente una forza attrattiva tra masse, ma un processo emergente derivato dalla necessità dell'universo di mantenere organizzata e compressa l'informazione.Immaginate che l'universo sia un gigantesco computer. Come ogni computer, per funzionare bene deve organizzare e comprimere le informazioni, così da occupare meno spazio e lavorare più velocemente.

