Viva la Danza Le pagelle | Roberto Bolle divino 10 Gianna Nannini vera nostalgia 9

Danza torna su Rai 1 con Viva la Danza, l’evento firmato da Roberto Bolle in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Tra passi a due iconici, incursioni nella grande arte italiana e momenti di racconto emozionante, la serata si dipana come un viaggio dentro la bellezza. Il programma è una fucina di arte, una lezione di bellezza della vita: Danza, recitazione, canto, divulgazione. Ecco le nostre pagelle, protagonisti dopo protagonisti.Roberto Bolle, il dio della Danza – Voto 10Padrone di casa, anima e cuore di Viva la Danza. Roberto Bolle torna a incantare con il suo carisma naturale, la sua tecnica ineguagliabile e quella capacità rara di trasformare ogni passo in una narrazione emotiva. Dalle performance tra i capolavori di Caravaggio alla Venezia sospesa nella luce, fino al solo “Memories” attraverso i suoi personaggi più celebri come Apollo e Romeo, Roberto Bolle dimostra ancora una volta perché è considerato il dio della Danza. 🔗 Dilei.it - Viva la Danza, Le pagelle: Roberto Bolle divino (10), Gianna Nannini vera nostalgia (9) La magia dellatorna su Rai 1 conla, l’evento firmato dain occasione della Giornata Internazionale della. Tra passi a due iconici, incursioni nella grande arte italiana e momenti di racconto emozionante, la serata si dipana come un viaggio dentro la bellezza. Il programma è una fucina di arte, una lezione di bellezza della vita:, recitazione, canto, divulgazione. Ecco le nostre, protagonisti dopo protagonisti., il dio della– Voto 10Padrone di casa, anima e cuore dilatorna a incantare con il suo carisma naturale, la sua tecnica ineguagliabile e quella capacità rara di trasformare ogni passo in una narrazione emotiva. Dalle performance tra i capolavori di Caravaggio alla Venezia sospesa nella luce, fino al solo “Memories” attraverso i suoi personaggi più celebri come Apollo e Romeo,dimostra ancora una volta perché è considerato il dio della. 🔗 Dilei.it

