Vitinha eletto miglior giocatore di Arsenal-PSG consegna il premio a Donnarumma | “Lui il vero MVP”

Arsenal 1-0. migliore in campo per l'UEFA, Vitinha, ma il centrocampista portoghese ha poi consegnato il premio a chi lo meritava davvero più di tutti: Gigio Donnarumma. 🔗 La semifinale di andata di Champions a Londra è finita a favore del PSG che ha battuto l'1-0.e in campo per l'UEFA,, ma il centrocampista portoghese ha poito ila chi lo meritava davpiù di tutti: Gigio. 🔗 Fanpage.it

