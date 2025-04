Vita morte e Mike Peters degli Alarm

Vita a dei comportamenti discutibili, pubblicare foto con, citare propri aneddoti a riguardo, scrivere frasi ridicole come “insegna agli angeli”. Da che lo ha scritto, non saprei neanche dire ormai quanti anni fa, tra i comportamenti discutibili, credo, c’è anche quello di citare quel suo “pezzo”, per perculare chi da Vita a quei comportamenti. Eccomi, appunto. Anche se io, che aneddoti personali o presunti tali, li uso anche quando non muore uno famoso, oggi non voglio star qui a parlare a partire dalla morte di uno famoso, o almeno, non di uno famoso per come si intende la fama oggi, e non famoso oggi.Ho infatti letto ieri la notizia della morte di Mike Peters, leader della band gallese The Alarm, solo Alarm per noi ragazzetti degli anni Ottanta, e la cosa mi è spiaciuta. 🔗 361magazine.com - Vita, morte e Mike Peters (degli Alarm) Quando muore uno famoso, ci ha spiegato perfettamente Zerocalcare a suo tempo, si scatenano in molti, sui social, dandoa dei comportamenti discutibili, pubblicare foto con, citare propri aneddoti a riguardo, scrivere frasi ridicole come “insegna agli angeli”. Da che lo ha scritto, non saprei neanche dire ormai quanti anni fa, tra i comportamenti discutibili, credo, c’è anche quello di citare quel suo “pezzo”, per perculare chi daa quei comportamenti. Eccomi, appunto. Anche se io, che aneddoti personali o presunti tali, li uso anche quando non muore uno famoso, oggi non voglio star qui a parlare a partire dalladi uno famoso, o almeno, non di uno famoso per come si intende la fama oggi, e non famoso oggi.Ho infatti letto ieri la notizia delladi, leader della band gallese The, soloper noi ragazzettianni Ottanta, e la cosa mi è spiaciuta. 🔗 361magazine.com

