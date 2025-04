Vismederi Costone | Bilancio di una stagione tra successi e sfide

Vismederi Costone si è appena concluso e il ds Francesco Bonelli (nella foto) traccia un primo Bilancio dell’annata gialloverde. "La formula della B Interregionale rende complesso tracciare un Bilancio generale. Il campionato si è infatti diviso in due fasi che sono e restano distinte e separate. Era chiaro che da neopromossi l’obiettivo stagionale fosse la salvezza, un traguardo centrato con tre mesi di anticipo. Era qualcosa che non ci aspettavamo e per noi è stato un grandissimo successo". Poi Bonelli parla della seconda fase in cui le cose sono andate meno bene. "Per noi è stato un onore rappresentare il Costone e Siena ai Play-in Gold – prosegue Bonelli – ed è con soddisfazione che possiamo dire di essercela giocata con tutti. Chiaro che il nostro obiettivo della seconda fase fosse quello di agganciare i play-off, e non lo abbiamo raggiunto, ma a questo punto non possiamo far altro che fare i complimenti ed un in bocca al lupo alle squadre ancora in gara. 🔗 Sport.quotidiano.net - Vismederi Costone: Bilancio di una stagione tra successi e sfide Il campionato dellasi è appena concluso e il ds Francesco Bonelli (nella foto) traccia un primodell’annata gialloverde. "La formula della B Interregionale rende complesso tracciare ungenerale. Il campionato si è infatti diviso in due fasi che sono e restano distinte e separate. Era chiaro che da neopromossi l’obiettivo stagionale fosse la salvezza, un traguardo centrato con tre mesi di anticipo. Era qualcosa che non ci aspettavamo e per noi è stato un grandissimo successo". Poi Bonelli parla della seconda fase in cui le cose sono andate meno bene. "Per noi è stato un onore rappresentare ile Siena ai Play-in Gold – prosegue Bonelli – ed è con soddisfazione che possiamo dire di essercela giocata con tutti. Chiaro che il nostro obiettivo della seconda fase fosse quello di agganciare i play-off, e non lo abbiamo raggiunto, ma a questo punto non possiamo far altro che fare i complimenti ed un in bocca al lupo alle squadre ancora in gara. 🔗 Sport.quotidiano.net

