Visite gratuite con i medici della Lilt | a Palazzo di Città l' iniziativa di prevenzione per la festa della mamma

festa della mamma nel segno della prevenzione. Si è tenuta stamattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di "Gesti d'Amore", l'iniziativa promossa dalla Lilt Bari e dedicata alla prevenzione, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, in occasione della festa della.

