Virtus Verona | Toffanin il giocatore con più presenze in stagione

Toffanin è stato il giocatore più presente in campo con la maglia della Virtus Verona nel campionato di Serie C NOW 202425. 37 le presenze e 3164 i minuti disputati. Davvero una presenza costante quella del centrocampista in questa stagione. 🔗 Today.it - Virtus Verona: Toffanin il giocatore con più presenze in stagione Francescoè stato ilpiù presente in campo con la maglia dellanel campionato di Serie C NOW 202425. 37 lee 3164 i minuti disputati. Davvero una presenza costante quella del centrocampista in questa. 🔗 Today.it

Virtus Verona: Toffanin il giocatore con più presenze in stagione - Francesco Toffanin è stato il giocatore più presente in campo con la maglia della Virtus Verona nel campionato di Serie C NOW 2024/25. 37 le presenze e 3164 i minuti disputati. Davvero una presenza costante quella del centrocampista in questa stagione. 🔗veronasera.it

Pergolettese-Virtus Verona 1-2: un doppietta di De Marchi regala tre punti - Toffanin F., Lerco S ... Luigi Fresco (allenatore della Virtus Verona): “Rientra Juanito Gomez, un giocatore importante per noi perché può materializzare le occasioni che possono capitare, ed è ... 🔗calciomagazine.net

