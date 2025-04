Virtus Verona | il prolungamento di Sibi

Virtus Verona ha annunciato il prolungamento del contratto di Sheikh Sibi fino al 30 giugno 2027.Nato il 21 febbraio 1998, Sibi è tra i principali protagonisti della recente storia del club rossoblù. Dal suo arrivo in Italia dal Gambia è sceso in campo per la prima volta con la maglia. 🔗 Veronasera.it - Virtus Verona: il prolungamento di Sibi Laha annunciato ildel contratto di Sheikhfino al 30 giugno 2027.Nato il 21 febbraio 1998,è tra i principali protagonisti della recente storia del club rossoblù. Dal suo arrivo in Italia dal Gambia è sceso in campo per la prima volta con la maglia. 🔗 Veronasera.it

Finisce 1-1 l'ultima giornata casalinga di Serie C per la Giana Erminio contro la Virtus Verona - "La 37ª e ultima giornata casalinga del campionato Serie C Now 2024/25 finisce con un pareggio tra Giana Erminio e Virtus Verona, maturato nel giro di un paio di minuti nel secondo tempo. Mangiapoco si conferma in porta, mentre la difesa è affidata a Previtali, Scaringi e Colombara; Lamesta... 🔗milanotoday.it

Virtus Verona: Toffanin il giocatore con più presenze in stagione - Francesco Toffanin è stato il giocatore più presente in campo con la maglia della Virtus Verona nel campionato di Serie C NOW 2024/25. 37 le presenze e 3164 i minuti disputati. Davvero una presenza costante quella del centrocampista in questa stagione. 🔗veronasera.it

Il Lecco domina un'ora, poi subisce la Virtus Verona: ennesimo pareggio - Partita dai due volti: ottimo Lecco per un'ora, poi la Virtus merita il pari. I blucelesti disputano un primo tempo e un inizio ripresa impeccabile, giocando bene e sbloccando subito con Sipos. Poi la reazione dei veronesi, con i cambi di Valente che non incidono. L'1-1 è di rigore e matura così... 🔗today.it

DIRETTA/ Virtus Verona Albinoleffe (risultato finale 1-1): Contini al 95'! (Serie C, oggi 25 aprile 2025) - Le informazioni della diretta Virtus Verona Albinoleffe, situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito ... 🔗ilsussidiario.net

Operazione salvezza. La Pro Patria espugna il campo della Virtus Verona. Amer Mehic vince la sfida con il fratello Dino - Al 22’ è Sibi ad opporsi a Beretta, evitando il raddoppio della Pro Patria. Il portiere della Virtus Verona deve poi uscire un minuto dopo ancora su Beretta. VIRTUS -PRO PATRIA 0-1 (0-1). 🔗msn.com

Giana Erminio-Virtus Verona 1-1: pareggio che lascia il playoff aperto - Giana Erminio e Virtus Verona pareggiano 1-1, ma mentre la Giana è già qualificata per i playoff, la Virtus lotta per un posto. 🔗milanosportiva.com