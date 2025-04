Virtus Bologna | sfida decisiva contro Trapani per il primato in stagione regolare

stagione regolare (salvo supplementari): la Virtus si guarda attorno e trova, come scomodo compagno di viaggio, Trapani. La Virtus vinse con i siciliani, ormai un’era fa – c’era Luca Banchi in panchina, si pensava che Devontae Cacok prima o poi sarebbe rientrato –, rischiando molto in un finale convulso.Per chiudere la stagione regolare al primo posto, la Virtus vuole espugnare domenica il campo di Scafati e poi chiudere, alla Segafredo Arena, l’11 maggio, proprio con Trapani.Il primo posto vale tanto in prospettiva, anche se la Virtus, stando anche alla storia recente, non sempre ha approfittato di questo fattore. La squadra, comunque, ha imboccato una strada diversa, dopo aver rischiato di deragliare, e ora ha un passo e una determinazione differenti. Dusko Ivanovic ha rivisto alcune gerarchie, ha cambiato i minutaggi, dando fiducia anche chi, fino a poco tempo fa, era rimasto ai margini. 🔗 Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: sfida decisiva contro Trapani per il primato in stagione regolare Ottanta minuti al termine della(salvo supplementari): lasi guarda attorno e trova, come scomodo compagno di viaggio,. Lavinse con i siciliani, ormai un’era fa – c’era Luca Banchi in panchina, si pensava che Devontae Cacok prima o poi sarebbe rientrato –, rischiando molto in un finale convulso.Per chiudere laal primo posto, lavuole espugnare domenica il campo di Scafati e poi chiudere, alla Segafredo Arena, l’11 maggio, proprio con.Il primo posto vale tanto in prospettiva, anche se la, stando anche alla storia recente, non sempre ha approfittato di questo fattore. La squadra, comunque, ha imboccato una strada diversa, dopo aver rischiato di deragliare, e ora ha un passo e una determinazione differenti. Dusko Ivanovic ha rivisto alcune gerarchie, ha cambiato i minutaggi, dando fiducia anche chi, fino a poco tempo fa, era rimasto ai margini. 🔗 Sport.quotidiano.net

