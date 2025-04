Violenza tra i più giovani | Episodi in forte crescita

giovani ne loro anni con consapevolezza e gentilezza. È l'idea del consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giacobbi che accende i riflettori sul tema dell'educazione civica, dopo gli ennesimi fatti di cronaca e di Violenza che hanno interessato giovani fermani. "Negli ultimi anni, la nostra città – come tante altre realtà italiane – sta assistendo con crescente preoccupazione a Episodi di Violenza tra i più giovani. Un fenomeno che non può essere ignorato o trattato come un fatto isolato: è il segnale di un disagio profondo, che nasce spesso dalla mancanza di strumenti per comprendere sé stessi, gli altri, e il contesto sociale in cui si vive". Secondo Giacobbi il comune può farsi carico del problema, cercando la collaborazione con le scuole: "Serve un piano strutturato, continuo e ben finanziato, in collaborazione con le scuole, le famiglie e le realtà associative del territorio.

Ragazzi e violenza, sempre più giovani dentro la criminalità - Criminalità giovanile: aumentano gli episodi di cronaca. Due casi in poche ore. A Lodi, un ventenne arrestato per aver accoltellato un ragazzo in treno. Nel Casertano, fermato un minore per aver ucciso un 19enne, con un colpo di pistola. Servizio di Lucia Ascione The post Ragazzi e violenza, sempre più giovani dentro la criminalità first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Maati, ucciso a 17 anni. Corteo contro la violenza: “Educhiamo i più giovani” - Empoli, 28 aprile 2025 – Dopo l’omaggio al parco Liberatutti di Certaldo, con la piantumazione di cinque alberi segno di pace e di speranza, un altro evento pubblico per ricordare Maati Moubakir. Continuano le attività promosse dal comitato “A-Maati - Maati vive“, nato in ricordo del 17enne, assassinato in strada a dicembre a Campi Bisanzio, “per errore”, dopo una serata passata in discoteca. Stavolta l’appuntamento è a Empoli e la chiamata è per tutti: obiettivo, portare in piazza il più alto numero possibile di giovani. 🔗lanazione.it

Insegnante aggredita a Padova dopo aver ripreso con lo smartphone una lite tra giovani. In crescita gli episodi di violenza nelle scuole - A Padova, un'insegnante è stata aggredita mentre documentava con il proprio smartphone una lite tra giovani in strada. L'episodio si è verificato all'interno del cortile di un istituto scolastico. La docente, notando la rissa, ha deciso di filmare la scena, attirando l'attenzione delle persone coinvolte. Uno dei giovani, accortosi della registrazione, ha reagito con violenza, colpendo la donna e causandole ferite che hanno richiesto cure mediche. 🔗orizzontescuola.it

