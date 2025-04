Violenza a scuola | studente aggredisce due docenti a Torino | calci e schiaffi un insegnante finisce al pronto soccorso

Violenza in un istituto scolastico a Torino dove uno studente minorenne ha aggredito fisicamente due insegnanti durante l'intervallo. Il giovane, frequentante una classe seconda, ha colpito con calci un docente e schiaffeggiato un altro, costringendo quest'ultimo a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso.

