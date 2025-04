Violenta rissa alle autolinee finisce nel sangue | due uomini accoltellati quattro arresti

Violenta lite scoppiata nella serata di ieri, 29 aprile, a Latina, è finita nel sangue. Due uomini sono stati accoltellati. Tutto è accaduto nei pressi del piazzale delle autolinee, in via Giulio Cesare, a ridosso del quartiere Nicolosi. Le pattuglie dei carabinieri, intervenute dopo una. 🔗 Latinatoday.it - Violenta rissa alle autolinee finisce nel sangue: due uomini accoltellati, quattro arresti Unalite scoppiata nella serata di ieri, 29 aprile, a Latina, è finita nel. Duesono stati. Tutto è accaduto nei pressi del piazzale delle, in via Giulio Cesare, a ridosso del quartiere Nicolosi. Le pattuglie dei carabinieri, intervenute dopo una. 🔗 Latinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Violenta rissa in pieno centro: ragazzino di 13 anni finisce in ospedale con ferite al volto. All’arrivo della Polizia erano però tutti spariti. L’episodio di violenza in piazza San Marco a Latina - Latina, serata di violenza tra adolescenti: tredicenne ferito durante una rissa nel centro Un’altra notte di tensione nel cuore di Latina, dove sabato sera il centro cittadino è stato teatro di scontri tra gruppi di adolescenti. La situazione, sfuggita rapidamente al controllo, ha portato al ferimento di un ragazzo di 13 anni, trovato insanguinato in piazza San Marco e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti. 🔗dayitalianews.com

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Sono bastati pochi secondi di video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. 🔗thesocialpost.it

Calenda-Travaglio, la "tele-rissa" finisce male: "Ami i totalitarismi", "Calunniatore" - Una puntata ad alta tensione e uno scambio di opinioni sfociato in una "tele-rissa" memorabile. Ad "Accordi e Disaccordi", il talk-show del Nove che va in onda il sabato sera, gli animi di Carlo Calenda e Marco Travaglio si infiammano. Il tema lanciato sul tavolo del dibattito dal conduttore Luca Sommi è il dossier Ucraina, con un approfondimento sul piano di riarmo proposto dall'Unione europea e sui piani di Vladimir Putin per i territori di suo interesse. 🔗iltempo.it

Su questo argomento da altre fonti

Violenta rissa alle autolinee finisce nel sangue: due uomini accoltellati, quattro arresti; AGGRESSIONE VIOLENTA ALLE AUTOLINEE DI LATINA: LA RISSA FINISCE A COLTELLATE; Ennesima rissa fra stranieri alle autolinee: tunisino accoltellato finisce all’ospedale Goretti; Lite in stazione autolinee finisce con un accoltellamento: ferito un 26enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Movida violenta a Battipaglia: ennesima rissa in via Italia, i giovani fuggono - Rissa in centro a Battipaglia. Gruppi di ragazzi si sono affrontati per strada in via Italia, sabato sera, a pochi passi dal Municipio. Calci e pugni tra ragazzi che ormai si affrontano ogni ... 🔗ilmattino.it

Tramonti, lite familiare finisce in rissa: quattro arresti e feriti in ospedale - Una discussione in ambito familiare è sfociata in una violenta rissa all’interno di un’abitazione privata a Tramonti, nel cuore della Costiera Amalfitana. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri e ... 🔗agro24.it

Violenta rissa a Macerata: 9 peruviani denunciati e due barre di ferro rinvenute - L’informativa di reato è scaturita da un intervento dei militari avvenuto il pomeriggio del 5 aprile scorso in via Tibaldi, a Macerata, dove era stata segnalata una violenta rissa tra un numeroso ... 🔗lamilano.it