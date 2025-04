Violenta e minaccia per anni la nipotina condannato zio orco

anni di reclusione e una provvisionale di 50mila euro a favore della vittima. È la condanna per un 48enne rumeno accusato di aver Violentato la nipotina per anni, di averla minacciata con messaggi e foto e di aver provato ad offrire denaro alla famiglia per mettere a tacere tutto. Il. 🔗 Perugiatoday.it - Violenta e minaccia per anni la nipotina, condannato zio orco Settedi reclusione e una provvisionale di 50mila euro a favore della vittima. È la condanna per un 48enne rumeno accusato di averto laper, di averlata con messaggi e foto e di aver provato ad offrire denaro alla famiglia per mettere a tacere tutto. Il. 🔗 Perugiatoday.it

