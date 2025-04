Violenta aggressione con coccio di bottiglia | un arresto per tentato omicidio

tentato omicidio il presunto responsabile della Violenta aggressione avvenuta intorno alle 23.30 di lunedì 28 aprile 2025 a Caricamento. Si tratta di un operaio originario del. 🔗 Genovatoday.it - Violenta aggressione con coccio di bottiglia: un arresto per tentato omicidio Al termine di indagini, questa notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Centro hanno arrestato peril presunto responsabile dellaavvenuta intorno alle 23.30 di lunedì 28 aprile 2025 a Caricamento. Si tratta di un operaio originario del. 🔗 Genovatoday.it

