Viola sorveglianza speciale arrestato 43enne

arrestato in flagranza di reato un 43enne del posto, presunto responsabile della Violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno.In particolare, durante un servizio di controllo del territorio del comune jonico, i Carabinieri nel transitare lungo una via del centro abitato hanno notato è riconosciuto il 43enne a bordo di un bus di linea proveniente da Taranto, l’uomo che, invece, sarebbe dovuto rimanere nel comune di Lizzano.Immediatamente fermato i militari dell’Armadapprima hanno attuato tutti i controlli del caso per verificare la sussistenza di validi, comprovati e legittimi motivi della presenza del soggetto fuori dal territorio. 🔗 Tarantinitime.it - Viola sorveglianza speciale, arrestato 43enne Tarantini Time QuotidianoLa scorsa serata, i Carabinieri della Stazione di Lizzano hannoin flagranza di reato undel posto, presunto responsabile dellazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione delladi Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno.In particolare, durante un servizio di controllo del territorio del comune jonico, i Carabinieri nel transitare lungo una via del centro abitato hanno notato è riconosciuto ila bordo di un bus di linea proveniente da Taranto, l’uomo che, invece, sarebbe dovuto rimanere nel comune di Lizzano.Immediatamente fermato i militari dell’Armadapprima hanno attuato tutti i controlli del caso per verificare la sussistenza di validi, comprovati e legittimi motivi della presenza del soggetto fuori dal territorio. 🔗 Tarantinitime.it

