Viola divieto di avvicinamento alla ex finisce in manette

Violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.L’arresto è scaturito dalla richiesta di aiuto. 🔗 Bolognatoday.it - Viola divieto di avvicinamento alla ex, finisce in manette I carabinieri della sezione radiomobile di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 40enne italiano perzione del provvedimento di allontanamento dcasa familiare e deldiai luoghi frequentati dpersona offesa.L’arresto è scaturito drichiesta di aiuto. 🔗 Bolognatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Viola il divieto di avvicinamento e picchia l’ex fidanzata nelle scale - Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna ma alla prima occasione, abitando nello stesso stabile, l’uomo l’ha aggredita. La fine della relazione è stata turbolenta e per questo è finita nelle aule del Tribunale dopo la denuncia della donna nei confronti del suo ormai ex fidanzato. Entrambi sono italiani e risiedono a Spezia. Dopo la denuncia era stato imposto il divieto di avvicinamento anche se la misura è risultata essere particolarmente complicata tenendo conto che la vittima e l’aggressore risiedevano nello stesso condominio anche se a piani differenti. 🔗lanazione.it

Piombino | Viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi familiari: denunciato - Un giovane di nazionalità italiano è stato denunciato dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito del provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dall'autorità giudiziaria. È accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso, 28... 🔗livornotoday.it

Giovane viola a Piombino il divieto di avvicinamento, il braccialetto elettronico lo incastra: cos'è successo - Un giovane denunciato a Piombino per violazione delle misure di sicurezza: ignorato il divieto di avvicinamento. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Viola divieto di avvicinamento alla ex, finisce in manette; Bologna, viola il divieto di avvicinamento e si presenta al lavoro dell’ex: arrestato 40enne; Perugia, viola il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata: arrestato a Fontivegge; Viola divieto di avvicinamento per essere portato in cella: «Non voglio più vivere da mia madre». 🔗Cosa riportano altre fonti

Perugia, viola il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata: arrestato a Fontivegge - A Perugia, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violazione del divieto di avvicinamento e per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. I fatti si sono verificat ... 🔗umbria24.it

Nocera Inferiore, viola divieto di avvicinamento all'ex compagna: arrestato - Si avvicina alla ex compagna, scatta il braccialetto elettronico e viene arrestato nel Salernitano. A Nocera Inferiore, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in flagranza ... 🔗msn.com

Nocera Inferiore, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato 49enne - È finito agli arresti domiciliari un uomo di 49 anni che, nella notte di Pasqua, ha violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della sua ex ... 🔗zon.it