Viola Ardone a Macerata Racconta | Nelle mie storie seguo le voci

Viola Ardone hanno fatto breccia nel cuore di tanti lettori italiani e stranieri, la scrittrice per la prima volta è ospite di Macerata e il 2 maggio alle 18.30 al teatro della Filarmonica parlerà della sua trilogia: Il treno dei bambini, Oliva Denaro e Grande Meraviglia. L'autrice, attraverso tre storie emblematiche, Racconta l'Italia della seconda metà del Novecento e le illusioni diventate realtà grazie al coraggio e alla determinazione di chi le ha immaginate.Ardone, quali sono le regole per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della vita seguite da Amerigo, da Olivia e da Elba, cioè dai protagonisti dei suoi romanzi?"Qualcuno mi Racconta una storia, o leggo un fatto di cronaca sul giornale, una spigolatura in un libro, e quella storia per un motivo che non riesco a spiegarmi non mi lascia più, forse perché fa risuonare qualcosa dentro di me, mi appartiene in qualche modo anche se non è una storia mia.

