Vincenzo Schettini video intervista Concertone Primo Maggio 2025 | Ho studiato violino la musica è parte della mia vita

video intervista a Vincenzo Schettini, l'amatissimo prof di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha raccontato diverse cose interessantiVi presentiamo la nostra video intervista a Vincenzo Schettini, l'amatissimo professore di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni.Ci ha simpaticamente parlato del suo rapporto con il Primo Maggio e soprattutto con la musica, dei co-conduttori e di quello che i suoi spettatori gli chiedono.Vincenzo SchettiniConcertone Primo Maggio 2025: intervisteGuarda le nostre video interviste a tutti i conduttori e il video del photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)BigMama (guarda qui)Vincenzo Schettini (guarda qui)video photocall conduttori e sindacati (guarda qui)Concertone Primo Maggio 2025: l'eventoCresce l'attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

