Un Governatore a tutto spiano nella conferenza stampa di oggi. "Perché solo? Intanto in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse intenzionato a candidarsi come capolista.

Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca - Al termine dell’ampia discussione di stamane la Consulta aveva concluso l’udienza con la formula di rito: “Sarà deciso”, ma già costituzionalisti e osservatori politici ipotizzavano – la decisione della Corte Costituzionale era attesa nel pomeriggio – un probabile accoglimento del ricorso governativo che bloccherebbe il terzo mandato del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Fonti […] The post Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Vincenzo De Luca convoca i suoi: «Restiamo concentrati» - «Rimarremo concentrati per difendere quello che abbiamo realizzato non grazie alla politica politicante ma nonostante i politicanti», dice Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta... 🔗ilmattino.it

Terzo mandato, l’avvocato dello Stato contro Vincenzo De Luca: «No a prolungati esercizi di potere» - Si è aperta oggi, 9 aprile, in tarda mattinata, l’udienza davanti alla Corte costituzionale che deciderà sulla legittimità della legge regionale campana che permetterebbe, se confermata, a Vincenzo De Luca di candidarsi ad un terzo mandato da presidente di Regione. Il governo ha fatto ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni sostenendo invece che la legge campana esula dalle competenze regionali e che anche De Luca debba attenersi al vincolo stabilito per legge, di due mandati. 🔗open.online

VIDEO | Vincenzo De Luca show: “Io capolista? Sono in corsa con Trump per il papato…” - Il governatore della Campania torna a parlare di elezioni regionali dopo lo stop della Consulta al terzo mandato: "Campo largo? E' una parola oscena" ... 🔗dire.it

Vincenzo De Luca: «Io candidato capolista? Intanto concorro con Trump per il papato» - «Perché candidarsi solo capolista alla Regione? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista». Lo ha ... 🔗msn.com

Crozza- De Luca: “Consulta contro di me, assolto chi non si chiama De Luca” - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, pronto a “tornare alla ... 🔗affaritaliani.it