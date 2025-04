Lortica.it - Villa Severi: miracolo! Tagliata l’erba. Ma il degrado… quello no, quello resta sacro

La natura ringrazia, i cittadini un po’ meno.Dopo mesi – anzi, ere geologiche – di richieste, appelli accorati, articoli indignati, lettere, e probabilmente anche qualche danza della pioggia al contrario, finalmentediè stata. Ebbene sì: le giungle urbane hanno perso. Il machete del Comune ha vinto.Peccato che il lieto evento abbia avuto come epilogo non il decoro urbano, ma una nuova versione del celebre gioco “Indovina dove finisce!”. Spoiler: non nei sacchi per lo smaltimento. Secondo quanto documentato con solerzia e senso civico da Bruna Benci, la maggior parte dello sfalcio è finita direttamente nei canali di scolo che alimentano il laghetto del parco. Una scelta, ci permettiamo di dire, audace: perché intasare direttamente le caditoie è un modo come un altro per tornare presto a parlare di esondazioni, zanzare in versione Godzilla e odori che neanche a Chernobyl. 🔗 Lortica.it