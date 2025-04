Vietnam la festa per i 50 anni dalla fine della guerra

Vietnam sono stati celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandiera Vietnamita. Per le strade la sfilata dei carri, uno dei quali trasportava l'uccello Lac, emblema del Vietnam, e un altro un ritratto di Ho Chi Minh e infine uno rappresentava i 50 anni di riunificazione tra il Vietnam del Nord e quello del Sud. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Vietnam, la festa per i 50 anni dalla fine della guerra Insono stati celebrati i 50con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandieraita. Per le strade la sfilata dei carri, uno dei quali trasportava l'uccello Lac, emblema del, e un altro un ritratto di Ho Chi Minh e inuno rappresentava i 50di riunificazione tra ildel Nord e quello del Sud. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande festa a New York per i 50 anni del "Saturday Night Live". Un concerto e uno show speciale con protagonista la grande Hollywood - Cinquant’anni e non sentirli. Nemmeno un po’. Il Saturday Night Live, il più importante spettacolo comico d’America compie mezzo secolo e mezza Hollywood è volata a New York per la grande festa. Prima un concerto poi uno speciale tv. Nel weekend quelli del Snl non si sono fatti mancare nulla. 🔗amica.it

Sabato a Firenze la festa delle due ruote con Yamaha. I suoi primi 50 anni: c’è Agostini a casa Fani - Buon compleanno. E che compleanno, visto che le candeline da spengere raccontano un numero assolutamente speciale: il 50. Così il motociclismo fiorentino si prepara a brindare ai 50 anni di Fani Motors, lì, dove la passione per la velocità e le due ruote s’incrocia alla perfezione con le emozioni della MotoGp. E non a caso la giornata di festa (ovvero sabato) sarà presentata da Vera Spadini, voce e volto di Sky Sport MotoGP. 🔗sport.quotidiano.net

Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975 - Firenze, 7 aprile 2025 – Festa grande in Palazzo Vecchio venerdì 20 giugno per celebrare la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina nella stagione 1974-75, (la quarta della serie). Non è l’ultima Coppa Italia vinta dal club viola (successi anche nel 1995-96 e nel 2000-01) ma è particolare per l’anniversario tondo e perché è l’unico trofeo vinto da una squadra tanto promettente quanto sfortunata (Roggi e Guerini costretti a lasciare il calcio giocato giovanissimi), una vittoria nel segno di Giancarlo Antognoni in campo e dell’indimenticato Mario Mazzoni in panchina. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Vietnam grande corteo celebra 50 anni da liberazione Saigon; I 50 anni dalla guerra in Vietnam, dall’intervento alla fuga da Saigon; Guerra in Vietnam: 50 anni dopo; Il Vietnam nel “capodanno” del 50mo anniversario della riunificazione: vi sveliamo i suoi segreti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I soldati cinesi in Vietnam per i 50 anni della caduta di Saigon - Milano, 30 apr. (askanews) – Il Vietnam ha celebrato il 50mo anniversario della caduta di Saigon con una grande parata, che ha incluso per la prima volta anche truppe cinesi, una presenza significativ ... 🔗askanews.it

Il Vietnam celebra i 50 anni dalla fine della guerra - (LaPresse) In Vietnam celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso ... 🔗msn.com

Guerra del Vietnam, 50 anni fa la fine di uno dei conflitti più drammatici della storia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra del Vietnam, 50 anni fa la fine di uno dei conflitti più drammatici della storia ... 🔗tg24.sky.it