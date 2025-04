#viedarteinviaggio esplora i tuoi sensi attraverso l’arte il territorio e la cultura

Trevisotoday.it - #viedarteinviaggio esplora i tuoi sensi attraverso l’arte, il territorio e la cultura Tre giorni immersi nella bellezza, tra arte, musica e sostenibilità: 23-25 maggio 2025. Un evento che trasforma gli spazi di Villa Navagero Erizzo in un palcoscenico di esperienze multisensoriali: mostra d’arte contemporanea con artisti indipendenti, vernissage, degustazioni di vini eroici. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede - News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie La Rai punta tutto su Stefano De Martino La ... 🔗tvzap.it

“Affari tuoi”, la figlia di Lucia sconvolta: la sua reazione spiazza i telespettatori - News Tv. “Affari tuoi” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo, la concorrente Lucia, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, ha vissuto un’esperienza molto intensa e purtroppo sfortunata. Accompagnata dalla figlia, Lucia ha affrontato il gioco con grande speranza, ma alla fine è tornata a casa senza alcuna vincita. A spiazzare il pubblico è stata la reazione della figlia. (Continua…) Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti “Affari ... 🔗tvzap.it

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale: “Penso ai figli”, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro - Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora 100mila euro. Ed erano proprio nel suo pacco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

#viedarteinviaggio esplora i tuoi sensi attraverso l’arte, il territorio e la cultura. 🔗Cosa riportano altre fonti