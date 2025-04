Dilei.it - Victoria De Angelis riceve gli auguri più dolci, il messaggio della fidanzata Luna

25 anni: il primo quarto di secolo, un compleanno emozionante. Come sono belli i 25 anni, soprattutto se, oltre a essere giovane, sei anche bella, ricca e famosa. Se poi sei anche innamorata e felicemente. vive in una favolaDe, la bassista dei Måneskin, oggi affermata deejay solista. A farle glinel suo giorno anche lassima, la moPassos.La dolce dedica diPassosCanzoncine, collage e emoticon sono roba da boomer. La Gen Z va dritto al punto: basta una foto e le parole giuste. È così, con un semplice scatto casereccio e la dedica “Buon compleanno amore mio” chePassos ha rivolto i propriallaDe. La foto, postata nelle storie Instagrammo, mostra la coppietta in un’elegante dimora con lampadari di cristallo e pareti in marmo, entrambi stilosissime e affascinanti, si tengono strette e si scambiano un tenero bacio. 🔗 Dilei.it