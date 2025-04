Vicenza bimba di un anno trovata morta nella culla dell’asilo nido | aperta un’inchiesta

Vicenza ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa di Vittoria Dal Lago, la bimba di appena un anno morta ieri mattina dopo un ricovero d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La neonata di Montecchio Maggiore (Vicenza) è stata ritrovata morta nella culla dell'asilo nido familiare di Dueville. A trovarla senza vita .

