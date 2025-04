Viareggio Beach Soccer | Pronta la Stagione 2025 tra Scudetto e Superfinal Europei

Stagione italiana 2025 del Beach Soccer la Farmaè Viareggio, che si prepara a vivere un'altra estate da protagonista a livello nazionale.La VBS ha sia la rinnovatissima (con tanti top-acquisti stranieri: il portoghese Jordan Santos ed i brasiliani Eudin e Bruno Xavier) prima squadra sia la formazione Under 20 fatta in casa attrezzate per provare ad alzare nuovi trofei. Il Dipartimento Beach Soccer della Figc-Lega Nazionale Dilettanti intanto ha ufficializzato organici, date e sedi di tutte le competizioni nazionali.Il Viareggio Beach Soccer sarà di scena nella Poule Scudetto della Serie A, composta da 10 squadre: oltre ai bianconeri figurano Bologna, Cagliari, Catania, Città di Milano, Napoli, Pisa, Roma, Sambenedettese e We Beach Catania.

Beach Soccer, profumo di Mondiale: Viareggio protagonista - È un Viareggio sempre più al centro della scena nel panorama del beach soccer italiano. Il commissario tecnico della Nazionale, Emiliano Del Duca, ha convocato ben cinque giocatori della Farmaè Viareggio per il raduno in corso al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista del prossimo Mondiale che si disputerà dall’1 all’11 maggio alle Seychelles. Si tratta di Camillo Augusto, Gianmarco Genovali, Gean Pietro, Alessandro Remedi e del giovane talento Matteo Santini. 🔗corrieretoscano.it

Beach Soccer, profumo di Mondiale: Viareggio e Pisa protagoniste - La Nazionale italiana di beach soccer è entrata nel vivo della preparazione al Mondiale che si disputerà dall’1 all’11 maggio alle Seychelles, con un raduno in corso al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Tra i convocati del commissario tecnico Emiliano Del Duca spicca la nutrita rappresentanza versiliese, vero e proprio cuore pulsante dell’ItalBeach. Sono cinque, infatti, i giocatori della Farmaè Viareggio chiamati a raccolta: Camillo Augusto, Gianmarco Genovali, Gean Pietro, Alessandro Remedi e Matteo Santini. 🔗corrieretoscano.it

Mondiali di Beach Soccer 2025: l'Italia pronta a sfidare il Brasile alle Seychelles - La Nazionale italiana di beach soccer è pronta per l’imminente Mondiale alle Seychelles (si giocherà dal 1° all’11 maggio). Il commissario tecnico Emiliano Del Duca ha scelto i 12 che porterà con sé nella rassegna iridata del calcio su sabbia, che per la prima volta si giocherà su territorio africano. Dopo il doppio test amichevole di Pasqua e Pasquetta in Portogallo contro i padroni di casa lusitani, il c. 🔗sport.quotidiano.net

