Viaggio gastronomico nelle regioni d' Europa | a Carpi arriva il Mercato Internazionale

Mercato itinerante regioni d'Europa farà tappa a Carpi, in Piazza Martiri, da sabato 3 a lunedì 5 maggio per una tre giorni all'insegna del buon cibo italiano e straniero, oltre all'artigianato proveniente da tutta Europa. Le botteghe di regioni d'Europa aspettano il pubblico per una vera e.

