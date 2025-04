Lanazione.it - Viaggio a lume di candela: "Notizie dalla radio a pile"

Un’esperienza che racconterà a lungo, una situazione che l’ha riportata in altri tempi: la spezzina Giulia Rocca ha vissuto il black out che ha sconvolto la Spagna lunedì. Impegnata in unin auto in solitaria nel paese iberico, la raggiungiamo telefonicamente mentre è di rientro. "Ero a Leòn, arrivata da poco e mi sono accorta dei problemi quando sono scesa dall’auto per pagare il parcheggio: l’energia elettrica era stata interrotta una mezz’ora prima, intorno alle 12.30. Si sono subito susseguite le voci: si diceva che non solo il paese fosse paralizzato, ma tutta Europa". In barba allo spavento, in terra di Spagna, Rocca non ha trovato particolari psicosi. "Certo, non appena hanno riaperto i supermercati dopo la pausa pranzo, sono finiti l’acqua e il pane e in molti ci siamo preoccupati di acquistare almeno qualcosa di pronto per cena. 🔗 Lanazione.it