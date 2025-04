Via vai sospetto dalle segnalazioni scattano le indagini | scoperto un ' albergo' abusivo con letti tra la sporcizia

abusivo in città. Si tratta di uno stabile ubicato in una zona residenziale di proprietà di una cittadina straniera per un valore commerciale di. 🔗 Forlitoday.it - Via vai sospetto, dalle segnalazioni scattano le indagini: scoperto un 'albergo' abusivo con letti tra la sporcizia La Squadra Mobile di Forlì ha sequestrato martedì nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare un affittacamerein città. Si tratta di uno stabile ubicato in una zona residenziale di proprietà di una cittadina straniera per un valore commerciale di. 🔗 Forlitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Segnalazioni dei vicini su un via vai sospetto: 50enne arrestata in via Gallero per spaccio - Il blitz è scattato nella serata di venerdì 11 aprile, nell’ambito di un servizio della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara, mirato a contrastare lo spaccio nella zona di Villa del Fuoco. L’abitazione era già nota alle forze dell’ordine per il continuo andirivieni di persone, spesso in stato di alterazione, situazione che aveva allarmato i residenti. 🔗citypescara.com

Molestatore di ragazzine in paese: con le segnalazioni scatta l'allarme. Potenziati i controlli. L'identikit dell'uomo sospetto - VIGONZA (PADOVA) - Un possibile molestatore si aggira fra le vie del quartiere Ruffini a Vigonza e il sindaco Gianmaria Boscaro potenzia i controlli della polizia locale e chiede ai cittadini di... 🔗ilgazzettino.it

Via vai sospetto in una casa del centro di Terni, i carabinieri arrivano e trovano la cocaina - Blitz dei carabinieri in una casa del centro storico di Terni, in manette un sessantenne accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dell’Arma è scattata dopo una segnalazione: i militari hanno così attivato un appostamento, notando un via vai sospetto... 🔗ternitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Via vai sospetto, dalle segnalazioni scattano le indagini: scoperto un 'albergo' abusivo con letti tra la sporcizia; Via vai sospetto in una casa del centro di Terni, i carabinieri arrivano e trovano la cocaina; Viavai sospetto dalla villetta: nascosti in frigorifero ci sono 4,5 chili di droga; C'è un viavai sospetto nel palazzo: pusher arrestato grazie alle segnalazioni dei cittadini. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

28enne arrestato a Bolzano per spaccio di cocaina - (ANSA) - BOLZANO, 07 APR - Sabato mattina, gli Agenti della Sezione narcotici della Squadra mobile della Questura di Bolzano, dopo aver ricevuto segnalazioni su un sospetto via-vai in un ... 🔗msn.com

Via vai nel bosco, scoperto a Rieti spaccio di cocaina e di altre droghe: arrestato 30enne - Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Rieti per spaccio di droga durante un'operazione dei Carabinieri in un'area boschiva. 🔗virgilio.it