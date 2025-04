Via Settevalli addio all' ex mercato ortofrutticolo | demolizione per far passare il metrobus

Settevalli. Il Comune di Perugia dà notizia che "è iniziata la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo, intervento preliminare alla costruzione della nuova rotatoria dove passerà il metrobus". Ecco le modifiche al traffico per i lavori. "Durante le operazioni di. 🔗 Perugiatoday.it - Via Settevalli, addio all'ex mercato ortofrutticolo: demolizione per far passare il metrobus Ruspe in azione in via. Il Comune di Perugia dà notizia che "è iniziata ladell’ex, intervento preliminare alla costruzione della nuova rotatoria dove passerà il". Ecco le modifiche al traffico per i lavori. "Durante le operazioni di. 🔗 Perugiatoday.it

Perugia, Brt: via alle demolizioni all’ex mercato ortofrutticolo. Cambia la viabilità - di Dan.Bo. Sono iniziate nelle scorse ore le demolizioni dell’ex mercato ortofrutticolo di via Settevalli, primo passo per la costruzione della nuova rotatoria legata al progetto del Metrobus, la cui ... 🔗umbria24.it

Metrobus a Perugia, come cambierà la viabilità in via Settevalli - A proposito di ex mercato, il tratto antistante di via Settevalli sarà l’unico a subire una modifica. Nel dettaglio, l’assetto prevede che da via Piccolpasso, che terminerà su una nuova ... 🔗ilmessaggero.it

Esselunga in via Settevalli. Il progetto accelera - Metrobus, con la nuova viabilità chiesti interventi in via Morettini. Il Comune accelera sul progetto del centro commerciale Esselunga in via Settevalli ... progetto dell’ex mercato ... 🔗lanazione.it