Via Santa Teresa fruibile sul belvedere prevale il dialogo

Santa Teresa, uno degli scorci più suggestivi della città. Ieri, più nello. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Via Santa Teresa fruibile, sul belvedere prevale il dialogo A Brindisi alla ricerca di una soluzione condivisa tra Comune e residenti: si torna a discutere di via, uno degli scorci più suggestivi della città. Ieri, più nello. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Pallavolisti ai fornelli per solidarietà: gli under della Porto Robur prepara il pranzo agli ospiti di Santa Teresa - Donare momenti di socialità e serenità agli ospiti a persone fragili e indigenti. Con questo scopo domenica mattina 14 pallavolisti dell’Under 19 della Porto Robur Costa 2030, accompagnati dai due allenatori Francesco Mollo e Matteo Baroni e dai collaboratori volontari Maurizio, Laimer e Filippo... 🔗ravennatoday.it

Agguato a Napoli: 20enne ucciso in via Santa Teresa degli Scalzi, corpo abbandonato in ospedale - Un ragazzo di 20 anni è stato ammazzato nel centro di Napoli; il corpo è stato lasciato da ignoti nell'ospedale dei Pellegrini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio in via Santa Teresa degli Scalzi - Erano da poco passate le 18:00 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di spari in via Santa Teresa degli Scalzi. Ad essere colpito un ragazzo di circa 20 anni, lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di... 🔗napolitoday.it

S. Teresa, esempio di efficienza: la Protezione civile premia la gestione dell'emergenza; Santa Teresa, demolito il lungomare crollato: adesso obiettivo lavori in mare - VIDEO; Salerno ritrova il solarium di Santa Teresa; Riqualificazione solarium di Santa Teresa: procedono i lavori.

