Via Roosevelt cantiere lumaca e costi alti

Roosevelt è un cantiere partito con grandi promesse, ma che, oltre a non essersi ancora concluso, ha sollevato dubbi e tanta confusione". È quanto dichiara il consigliere e presidente di circolo cittadino Federica Carletti, prima firmataria dell’interrogazione ad hoc presentata in Consiglio comunale da Fratelli d’Italia. Come spiega Carletti, "l’atto riguarda i lavori di desigillazione e riqualificazione ambientale della strada, finanziati dal Ministero dell’Ambiente per oltre 385.000 euro e con ulteriori 45.000 euro a carico del Comune. Siamo di fronte a un intervento che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare un modello di rigenerazione urbana sostenibile, con obiettivi chiari: combattere l’isola di calore, migliorare il drenaggio delle acque e garantire sicurezza ai ciclisti". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Via Roosevelt, cantiere lumaca e costi alti" "Quello di viaè unpartito con grandi promesse, ma che, oltre a non essersi ancora concluso, ha sollevato dubbi e tanta confusione". È quanto dichiara il consigliere e presidente di circolo cittadino Federica Carletti, prima firmataria dell’interrogazione ad hoc presentata in Consiglio comunale da Fratelli d’Italia. Come spiega Carletti, "l’atto riguarda i lavori di desigillazione e riqualificazione ambientale della strada, finanziati dal Ministero dell’Ambiente per oltre 385.000 euro e con ulteriori 45.000 euro a carico del Comune. Siamo di fronte a un intervento che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare un modello di rigenerazione urbana sostenibile, con obiettivi chiari: combattere l’isola di calore, migliorare il drenaggio delle acque e garantire sicurezza ai ciclisti". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Materna, cantiere lumaca: "Ora penali alla ditta" - Realizzazione della scuola d’infanzia in ritardo, il sindaco di Massalengo Severino Serafini è preoccupato per "la lentezza con cui procedono i lavori". Il nuovo polo scolastico diventerà realtà grazie al contributo del Pnrr per 4 milioni e 500mila euro. Nel 2006 il Comune aveva acquisito un’area tra la frazione Motta e Massalengo, nella nuova zona residenziale. L’obiettivo era realizzare un polo scolastico dal nido, alla materna, alle elementari e una piccola palestra. 🔗ilgiorno.it

Viale Piave, lavori lumaca . Il cantiere non decolla - Partenza col freno tirato per i lavori di riqualificazione in viale Piave e viale Vittorio Veneto. A un mese dall’apertura del cantiere, i progressi sono minimi. L’intervento, iniziato a metà marzo, avrebbe dovuto trasformare due tra le principali arterie cittadine in spazi più vivibili, con marciapiedi rinnovati, nuove aiuole e una pista ciclabile in sede propria. Eppure, dei 120 giorni previsti per completare l’opera, 30 sono già andati in fumo. 🔗lanazione.it

Ruspe e operai al lavoro: prosegue il cantiere del nuovo grande polo sportivo monzese - Proseguono a Monza i lavori di ristrutturazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini. Sono iniziati lo scorso 17 gennaio e dovrebbero concludersi entro 490 giorni. Obiettivo, presentare il centro sportivo ai suoi atleti sotto una nuova veste, più moderna e competitiva. Grazie ad un... 🔗monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Via Roosevelt, cantiere lumaca e costi alti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Via Roosevelt, cantiere lumaca e costi alti" - "Quello di via Roosevelt è un cantiere partito con grandi promesse, ma che, oltre a non essersi ancora concluso, ha sollevato dubbi e tanta confusione". È quanto dichiara il consigliere e presidente ... 🔗ilrestodelcarlino.it

I commercianti di via Roosevelt:: "Lavori infiniti" - Sono sul piede di guerra i commercianti di via Roosevelt, interessata da ottobre dal cantiere di riqualificazione per il ‘desealing’ e l’inserimento di ‘rain garden’ (il giardino della pioggia). Hanno ... 🔗msn.com

Fdi: 'Carpi, cantiere via Roosevelt: i risultati promessi restano un miraggio' - 'Un’amministrazione seria non può nascondersi dietro il silenzio o il pressapochismo tecnico. Deve rispondere pubblicamente e immediatamente' ... 🔗lapressa.it