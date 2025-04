Via Martinella il test di viabilità dal 12 maggio | Due settimane per valutare

viabilità . Semaforo verde continuo sulla Sp 35. Ieri assemblea a Torre Boldone. Berlanda: «Sicurezza e mobilità più fluida le priorità». Gorle riaprirà da lunedì. 🔗 Ecodibergamo.it - Via Martinella, il test di viabilità dal 12 maggio: «Due settimane per valutare» . Semaforo verde continuo sulla Sp 35. Ieri assemblea a Torre Boldone. Berlanda: «Sicurezza e mobilità più fluida le priorità». Gorle riaprirà da lunedì. 🔗 Ecodibergamo.it

Nuova Estense nel caos. Oggi il test sulla viabilità. Le aziende temono ricadute - Sarà oggi la prova del fuoco per gli spostamenti tra il Frignano e la pianura. Dopo l’annuncio della chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas lo scorso venerdì, tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena, Forze dell’Ordine è stato un ininterrotto susseguirsi di riunioni con i tecnici per studiare percorsi alternativi e ipotizzare scenari che evitino per quanto possibile i temuti disagi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gorle, chiusi i varchi di via Martinella e via Trento: ma il vero test sarà da mercoledì - È partita puntualissima alle 7 di lunedì 3 marzo la sperimentazione viabilistica del Comune di Gorle che ha scelto di chiudere i varchi di ingresso al paese in via Martinella e in corrispondenza della rotonda di via Trento. Si tratta di due strade spesso utilizzate dagli automobilisti diretti verso Bergamo per evitare le code lungo la Provinciale 35 che collega Nembro con il capoluogo. All’incrocio tra via Martinella e via Quasimodo, gli utenti non residenti provenienti da Torre Boldone non potranno accedere a Gorle, stesso provvedimento alla rotonda di via Trento per gli automobilisti ... 🔗bergamonews.it

