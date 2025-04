Via libera dell' SPD all’accordo con la CDU CSU | il nuovo governo Merz è alle porte

governo come partner minore dei cristiano-democratici guidati da Friedrich Merz.Il risultato del voto è stato annunciato questa mattina dal segretario generale del Partito socialdemocratico, Matthias Miersh, in una conferenza stampa.Dal 15 aprile fino alle 23:59 di martedì (30 aprile) i 358.000 membri della SPD hanno potuto votare online sul documento di 144 pagine intitolato “Responsabilità per la Germania”. L’84% degli aventi diritto di voto dei socialdemocratici ha sostenuto l’accordo di coalizione.Il comitato esecutivo della CSU e una piccola conferenza del partito CDU avevano già raggiunto un accordo, aprendo la strada all’elezione di Merz come futuro cancelliere tedesco. L’accordo sarà firmato ufficialmente il 5 maggio. 🔗 Quotidiano.net - Via libera dell'SPD all’accordo con la CDU/CSU: il nuovo governo Merz è alle porte I socialdemocratici tedeschi hanno approvato l’accordo di coalizione che li vedrà entrare nelcome partner minore dei cristiano-democratici guidati da Friedrich.Il risultato del voto è stato annunciato questa mattina dal segretario generale del Partito socialdemocratico, Matthias Miersh, in una conferenza stampa.Dal 15 aprile fino23:59 di martedì (30 aprile) i 358.000 membria SPD hanno potuto votare online sul documento di 144 pagine intitolato “Responsabilità per la Germania”. L’84% degli aventi diritto di voto dei socialdemocratici ha sostenuto l’accordo di coalizione.Il comitato esecutivoa CSU e una piccola conferenza del partito CDU avevano già raggiunto un accordo, aprendo la strada all’elezione dicome futuro cancelliere tedesco. L’accordo sarà firmato ufficialmente il 5 maggio. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

SPIAGGIA PULITA: GLI STUDENTI DELL’ ADA NEGRI IMPEGNATI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI VARCATURO - Anche quest’anno la scuola Ada Negri rinnova l’iniziativa con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto della natura Una giornata all’insegna dell’ ambiente e’ stata organizzata stamattina dal prof Massimo Massarelli, docente e referente all’ambiente della scuola media statale Ada Negri di Villaricca. Insieme al professore, tantissimi studenti delle varie classi […] 🔗2anews.it

Via libera dell’Ue alle contromisure sui dazi Usa: stop dell’Ungheria, ma scatta la stretta su acciaio, alluminio e soia - Gli Stati dell’Ue hanno dato il via libera alle contromisure europee ai dazi americani . Solo l’ Ungheria si è opposta. Il voto sulle contromisure Ue ai dazi introdotti dagli Stati Uniti sull' acciaio e l’ alluminio ha avuto luogo nel Comitato barriere commerciali ( Tbr in inglese). Il Tbr è un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri , a cui partecipano delegati ministeriali... 🔗feedpress.me

Nuovo nodo territoriale della salute e sede dell’anagrafe, via libera al progetto di Miramare - La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla programmazione per i lavori di riqualificazione dei locali destinati a ospitare la sede del nodo territoriale della salute di Miramare, in piazza Decio Raggi, dove è prevista anche la realizzazione dei nuovi uffici della delegazione... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via libera dell'SPD all’accordo con la CDU/CSU: il nuovo governo Merz è alle porte; Germania, la Spd dà il via libera al patto di governo. Strada spianata per Merz cancelliere; La base Spd approva il governo con Merz; In Germania i socialdemocratici danno il via libera a un governo di coalizione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via libera dell'SPD all’accordo con la CDU/CSU: il nuovo governo Merz è alle porte - I socialdemocratici tedeschi (SPD) hanno approvato con l'84% dei voti l'accordo di coalizione con la CDU/CSU, che porterà Friedrich Merz alla cancelleria. Nonostante le critiche interne sulle politich ... 🔗quotidiano.net

Germania, la Spd dà il via libera al patto di governo. Strada spianata per Merz cancelliere - BERLINO – “Sono molto soddisfatto”. Il segretario generale della Spd Matthias Miersch ha annunciato i risultati del referendum tra gli iscritti sul contratto di coalizione. Ed è la prima indagine digi ... 🔗informazione.it

La base Spd approva il governo con Merz - La base del partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha approvato il contratto di coalizione firmato con l'Unione Cdu-Csu di Friedrich Merz. L'esito del referendum fra gli iscritti al partito viene dal ... 🔗ansa.it