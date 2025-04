Via di Corticella a Bologna chiude per un mese | dove e perché

Bologna, 30 aprile 2025 – Mentre il tram avanza in centro, con la riapertura di via Ugo Bassi (e relativi incidenti) e la chiusura di via San Felice, proseguono anche i cantieri in periferia. Che, approfittando dei lavori per la posa delle rotaie, si occupano anche della "riqualificazione delle reti e delle tubature sotto la superficie stradale". Ossia, del rifacimento dell'intricata rete di cavi e tubi che passa sotto le nostre vie cittadine.Ma anche qui, nel breve termine, sono dolori. Il Comune, infatti, annuncia che da venerdì 2 e fino al 31 maggio in zona Croce Coperta saranno realizzati lavori per la risoluzione di un'interferenza con una condotta Snam. Via di Corticella, nel tratto compreso tra la rotonda di via Stendhal e via Campagnoli sarà completamente chiusa.Le viabilità alternative consigliate sono, in direzione centro via Roncaglio e via Arcoveggio, mentre in direzione periferia via Stendhal e via Lipparini.

