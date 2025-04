Vettel e il ritorno in F1 | I Miei figli mi hanno detto che non posso più guidare Red Bull? Non ci sono risposte rapide…

Vettel si sta godendo un periodo di meritato riposo in compagnia di amici e familiari. Come spesso capita, tuttavia, per il quattro volte iridato il richiamo delle vecchie abitudini è forte, così come il desiderio di sentire quell’adrenalina che si ottiene vivendo la massima categoria motoristica dall’interno del paddock: non si esclude che il tedesco potrebbe presto tornare nel Circus, anche se vestendo panni diversi. A rivelarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di Sky Sports Deutschland.Leggi anche: Hamilton fatica, la Ferrari ha le mani legate da. una clausola (CorSport)Vettel torna in Formula 1? Le parole di Seb«I Miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. A loro piace molto che io sia presente, e ovviamente è una cosa bellissima da sentire. 🔗 Ilnapolista.it - Vettel e il ritorno in F1: «I Miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. Red Bull? Non ci sono risposte rapide…» Dopo essersi ritirato dal mondo delle corse al termine della stagione 2022 di Formula 1, Sebastiansi sta godendo un periodo di meritato riposo in compagnia di amici e familiari. Come spesso capita, tuttavia, per il quattro volte iridato il richiamo delle vecchie abitudini è forte, così come il desiderio di sentire quell’adrenalina che si ottiene vivendo la massima categoria motoristica dall’interno del paddock: non si esclude che il tedesco potrebbe presto tornare nel Circus, anche se vestendo panni diversi. A rivelarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di Sky Sports Deutschland.Leggi anche: Hamilton fatica, la Ferrari ha le mani legate da. una clausola (CorSport)torna in Formula 1? Le parole di Seb«Imiche nonpiù. A loro piace molto che io sia presente, e ovviamente è una cosa bellissima da sentire. 🔗 Ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Mondo della F1 a bocca aperta, la bomba è servita: ritorno di Vettel - Il quattro volte campione del mondo, di nuovo, in Formula 1: ecco la bomba che riguarda il ritorno in pista di Sebastian Vettel L’addio di Sebastian Vettel, a fine 2022, fu uno dei più duri da digerire per gli appassionati di questo sport. Il pilota tedesco, allora 34enne, posò il volante adducendo a motivi personali per quello che era stato un saluto definitivo alla Formula 1. Passare del tempo coi suoi tre figli, la famiglia, la priorità di Vettel. 🔗notizie.com

Bearman: «Ho rinunciato ai miei amici in un batter d’occhio e lo farei ogni singola volta pur di arrivare in F1» - Oliver Bearman, il ragazzino che l’anno scorso in Arabia Saudita prese il posto di Sainz, colpito da un’improvvisa appendicite, da questa stagione corre per la Haas. Il Guardian lo ha intervistato alla vigilia della sua prima stagione da pilota ufficiale. Nel ragazzo si nota subito “un’inconfondibile aria di ferrea determinazione; un senso di determinazione quasi inquietante“. A 18 anni, Bearman è diventato il più giovane pilota britannico a competere in F1 e si è dimostrato all’altezza della situazione. 🔗ilnapolista.it

F1, Ben Sulayem apre al ritorno del V10: “Dovremmo prenderlo in considerazione” - Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem non chiude le porte a un ritorno dei motori V10 in F1. Una possibile ricomparsa del celebre V10 non potrebbe però avere luogo prima del 2030. Infatti, il paddock è in attesa del nuovo regolamento tecnico che entrerà in scena nel 2026 e che rimarrà in auge fino al 31 dicembre 2029. Successivamente, la F1 si muoverà verso un nuovo aggiornamento. La messa a punto del regolamento 2030 è già iniziata e le discussioni tra i vertici del Circus non tarderanno a cominciare. 🔗sportface.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vettel e il ritorno in F1: «I Miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. Red Bull? Non ci sono risposte rapide...; Vettel: “I miei figli non vogliono che torni in Formula 1. Io per il post-Marko in Red Bull? Vediamo…”; F1 | Vettel frena le voci sul ritorno in Formula 1: “Me lo hanno vietato”; Vettel spiega che i suoi figli non vogliono che lui torni in F1. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vettel: “I miei figli non vogliono che torni in Formula 1. Io per il post-Marko in Red Bull? Vediamo…” - Sebastian Vettel ha ammesso implicitamente di avere considerato un rientro in F1, scenario che però non si avvererà ... 🔗formulapassion.it

Vettel, no al ritorno in pista: il veto lo hanno messo... i figli! - Seb ha raccontato un aneddoto familiare: i suoi figli gli hanno chiesto di non tornare a correre perché lo vogliono a casa con loro. "E' meraviglioso", ha detto Seb ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it

A Vettel "non è permesso" fare ritorno in F1: "È bellissimo" - Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel si è ritirato dalla F1 nel 2022. Il tedesco non ha intenzione di tornare nella competizione, e questo anche per un motivo speciale. Da allora, Vett ... 🔗msn.com