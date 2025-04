Vescovo borseggiato sulla metro Monsignor Anselmi derubato dopo il funerale di Papa Francesco

Monsignor Nicolò Anselmi. Anche il Vescovo di Rimini, giunto nella capitale per partecipare ai funerali solenni di Papa Francesco, è caduto nella trappola dei tanti borseggiatori che imperversano lungo la linea A della metropolitana. I ladri dalle mani di velluto, con una mossa rapidissima, sono riusciti a sfilare il portafoglio dal borsello del Vescovo, rubando documenti e contanti. Rientrato a Rimini, il Vescovo si è recato in caserma, dai carabinieri, e ha presentato una denuncia.L’episodio risale a domenica scorsa. dopo aver partecipato alle esequie solenni del Santo Padre, svoltesi sabato scorso in una piazza San Pietro gremita come non mai, alla presenza di capi di Stato e teste coronate provenienti da tutto il mondo e di migliaia e migliaia di fedeli, Monsignor Anselmi stava facendo rientro nella sua diocesi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vescovo borseggiato sulla metro. Monsignor Anselmi derubato dopo il funerale di Papa Francesco Disavventura romana da dimenticare perNicolò. Anche ildi Rimini, giunto nella capitale per partecipare ai funerali solenni di, è caduto nella trappola dei tantiri che imperversano lungo la linea A dellapolitana. I ladri dalle mani di velluto, con una mossa rapidissima, sono riusciti a sfilare il portafoglio dal borsello del, rubando documenti e contanti. Rientrato a Rimini, ilsi è recato in caserma, dai carabinieri, e ha presentato una denuncia.L’episodio risale a domenica scorsa.aver partecipato alle esequie solenni del Santo Padre, svoltesi sabato scorso in una piazza San Pietro gremita come non mai, alla presenza di capi di Stato e teste coronate provenienti da tutto il mondo e di migliaia e migliaia di fedeli,stava facendo rientro nella sua diocesi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro - Brutta avventura a Roma per il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi che, mentre era nella Capitale per rendere omaggio a papa Francesco, ha subito un furto. Il religioso, dopo il aver assistito al funerale del Santo Padre, secondo quanto appreso, è stato infatti borseggiato mentre era su un treno... 🔗romatoday.it

L’ingresso di monsignor Caiazzo. Il sindaco accoglie il nuovo vescovo poi la messa solenne in cattedrale - Dopo l’annuncio della nomina da parte di papa Francesco a vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, avvenuto il 7 gennaio in Cattedrale da parte del vescovo uscente Douglas Regattieri, domenica avverrà l’ingresso ufficiale in diocesi. Il presule, nato nel 1956 a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dal 2016 ha retto la diocesi di Matera-Irsina, unita in persona episcopi, dal 2023, a quella di Tricarico. 🔗ilrestodelcarlino.it

L’arrivo del nuovo vescovo a Cesena: l’abbraccio della città a monsignor Antonio Caiazzo - Cesena, 16 marzo 2025 – Una bicicletta e una croce di legno. Un oggetto laico e un simbolo cristiano sono le immagini con le quali oggi pomeriggio monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è arrivato in città, a Cesena, diventando nei fatti il nuovo vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina. L’accoglienza Ad accoglierlo in piazza del Popolo è stato prima di tutto il sindaco Enzo Lattuca che dopo aver recitato una poesia di Mariangela Gualtieri, gli ha donato una bici arrivata dalle Officine Popolari, la realtà cittadina nata dalle 'Cucine Popolari' che ripara e mette a disposizione biciclette a chi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Vescovo borseggiato sulla metro. Monsignor Anselmi derubato dopo il funerale di Papa Francesco; Roma, borseggiato il vescovo di Rimini: derubato in metro dopo i funerali di Papa Francesco; Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro; Borseggiato il vescovo Anselmi, il presule derubato in metropolitana mentre era a Roma per i funerali del Papa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, borseggiato il vescovo di Rimini: derubato in metro dopo i funerali di Papa Francesco - Disavventura romana per monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, rimasto vittima di un borseggio domenica scorsa mentre si trovava nella Capitale ... 🔗sanmarinortv.sm

Il Vescovo di Rimini borseggiato a Roma dopo i funerali di papa Francesco - Disavventura romana per il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, rimasto vittima di un brseggiatore nei giorni scorsi nella metropolitana della Capitale. Il presule si trovava a Roma per prende ... 🔗chiamamicitta.it

Il vescovo di Rimini borseggiato dopo i funerali di Papa Francesco - Occhi lucidi e mani giunte si mescolano tra la folla dei fedeli accorsi a Roma per la morte di Papa Francesco. Da piazza San Pietro a Santa Maria… Leggi ... 🔗informazione.it