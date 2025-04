Verso un futuro più green grazie al sostegno dei cittadini a Legambiente tramite il 5x1

Legambiente significa contribuire concretamente alle attività dell'associazione ambientalista, attiva da oltre quarant'anni nella tutela del territorio, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di stili di vita sostenibili. I fondi raccolti finanziano campagne di monitoraggio dell'inquinamento, progetti di educazione ambientale nelle scuole, azioni di riforestazione urbana e iniziative di advocacy per politiche più verdi. grazie alla trasparenza prevista dalla legge sul 5×1000, Legambiente pubblica ogni anno sul proprio sito la relazione illustrativa sull'impiego delle risorse. Il sostegno alimenta ricerche sullo stato di salute degli ecosistemi domestici, permettendo campagne di citizen science che coinvolgono migliaia di volontari in tutte le regioni italiane. 🔗 Quotidiano.net

Umbria Energy verso un futuro più verde e nuovi target - IL 2025 SI PROSPETTA COME UN ANNO particolarmente impegnativo per Umbria Energy, che è già pronta a raccogliere la sfida di un piano industriale che mira a un costante miglioramento delle performance di vendita, un’ulteriore ottimizzazione della customer experience e l’adozione di politiche sempre più orientate alla tutela dell’ambiente e della persona. L’azienda, che ha sede a Terni ed è nata come una utility di riferimento per il Centro Italia, ha progressivamente costruito una solida connessione con il territorio che si è tradotto in un “patto di fiducia” con i clienti. 🔗quotidiano.net

Earth Day 2025, i monitor commerciali MSI tracciano la strada verso un futuro più verde e sostenibile - MSI è impegnata per un futuro sostenibile e prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia di monitor e PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale. MSI è orgogliosa di annunciare che molti dei suoi monitor commerciali hanno ottenuto la certificazione EPEAT. 🔗game-experience.it

Bortolomiol verso una produzione sempre piu’ green - La certificazione ambientale di prodotto EPD (Environment Product Declaration), dedicata allo Ius Naturae Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Biologico, ha registrato dei dati oltre le aspettative: nella fotografia puntuale, che ha tenuto conto dei dati del quinquennio 2019-2023, si evince una... 🔗trevisotoday.it

