Verso il referendum dell' 8 e 9 giugno | anche lavoratori e studenti fuori sede possono votare nel Comune di Verona

Comune di Verona informa che è attiva la procedura di iscrizione per consentire il voto fuori sede in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025. possono fare richiesta studenti, lavoratrici, lavoratori e cittadini temporaneamente lontani dal proprio Comune di residenza per motivi di. 🔗 Veronasera.it - Verso il referendum dell'8 e 9 giugno: anche lavoratori e studenti fuori sede possono votare nel Comune di Verona Ildiinforma che è attiva la procedura di iscrizione per consentire il votoin occasione dei'8 e 92025.fare richiesta, lavoratrici,e cittadini temporaneamente lontani dal propriodi residenza per motivi di. 🔗 Veronasera.it

Lavoro e democrazia, verso il referendum dell'8 e il 9 giugno: costituiti i comitati referendari a Meldola e Predappio - Si sono costituti a Meldola e Predappio i comitati referendari in vista della chiamata al voto dell'8 e il 9 giugno su cinque referendum riguardanti lavoro e democrazia. "Si parte con la campagna referendaria, vogliamo tutti dare una mano affinché, com'è scritto nella Costituzione, l'Italia sia... 🔗forlitoday.it

Prima dell'estate i nuovi giochi alla pineta dannunziana e per la struttura del campo da bocce si va verso i lavori - Quando sarà ricostruito il manufatto in legno che ospitava il bocciodromo all’interno della pineta dannunziana? E i giochi perché sono ancora transennati e quando saranno di nuovo fruibili? Queste le domande che un lettore ha sottoposto alla nostra redazione e per rispondere abbiamo interpellato... 🔗ilpescara.it

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Verso il referendum dell'8 e 9 giugno: anche lavoratori e studenti fuori sede possono votare nel Comune di Verona - Cittadini e cittadine fuori sede per studio, lavoro o motivi di cura possono iscriversi alle liste elettorali del Comune di Verona entro il 4 maggio ... 🔗veronasera.it

Referendum 8-9 giugno: l'appello per il voto di 40 personalità della ricerca e dell'università - (Teleborsa) - "Oggi due milioni e mezzo di persone di origine straniera vivono da anni in Italia e non hanno il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Oggi cinque milioni e mezzo di persone ... 🔗finanza.repubblica.it

Cittadinanza italiana, cosa cambia con il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 - L’8 e 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi. Tra questi, uno mira a riformare le modalità di acquisizione della cittadinanza per gl ... 🔗msn.com