Versilfood protagonista a TUTTOFOOD 2025 con innovazione, sostenibilità e nuovi lanci di prodotto

Milano, 30 Aprileconferma la propria presenza a, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare (Milano Rho Fiera 5-8 maggio). L'azienda toscana, con sede a Camaiore (Lucca), punto di riferimento nella lavorazione e distribuzione di funghi, frutti di bosco, ortaggi e piatti pronti surgelati, sarà presente nel Padiglione 7 – Stand M01, nell'area dedicata ai surgelati (Frozen Food). Durante la fiera, l'azienda presenterà ufficialmente il suo nuovo: il Mix di Frutta Esotica, una selezione di frutta proveniente da fornitori selezionati in Sud America e Africa, pensata per garantire disponibilità e qualità costante durante tutto l'anno. Ilsarà disponibile per il canale retail in ecobag da 300g, con possibilità di formati personalizzati.