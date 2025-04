Verona arrestato per spaccio con droga nel calzino | tre denunce per furto e falsi documenti in stazione

Verona: arrestato un uomo per spaccio e denunciati due giovani per furto e detenzione di stupefacenti. 🔗 Notizie.virgilio.it - Verona, arrestato per spaccio con droga nel calzino: tre denunce per furto e falsi documenti in stazione Operazione della Polizia aun uomo pere denunciati due giovani pere detenzione di stupefacenti. 🔗 Notizie.virgilio.it

25enne arrestato per spaccio di droga a Parma: tenta di sfuggire alla Polizia sul monopattino, preso - Un 25enne è stato arrestato a Parma per spaccio di droga. Fermato su monopattino, aveva con sé hashish e denaro. Sequestrati droga e contanti. 🔗notizie.virgilio.it

Accusò i carabinieri in tv: l’amico di Ramy arrestato per rapina, lesioni e spaccio di droga - “Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi”, aveva detto Mahmoud Farid Fard a “Diritto e rovescio“, su Rete4, nei giorni in cui divampavano le polemiche sulla morte di Ramy, il ragazzino inseguito dai carabinieri e morto dopo uno scivolone a terra dallo scooter in fuga, con conseguenti accuse di “speronamento”. “I carabinieri ce l’hanno sempre con noi”, aveva detto al conduttore Paolo Del Debbio, accusando i militari di averlo buttato a terra e picchiato “perché loro volevano i 300 euro che avevo nel portafoglio. 🔗secoloditalia.it

Ai domiciliari per droga, trasforma casa in base di spaccio: arrestato - Un 36enne pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, nonostante la misura restrittiva, aveva ripreso la sua attività illecita, trasformando... 🔗cataniatoday.it

Furti e spaccio di droga, Porta Nuova e Pradaval nel mirino della polizia - Controlli a tappeto della polizia tra la stazione di Verona Porta Nuova e piazza Pradaval: un arrestato e due denunciati. 🔗veronaoggi.it

Verona, 13 denunce in 48 ore: rapine tra minori, furti nei negozi, droga, vandalismi e aggressioni nei bar - Nel weekend di Pasqua a Verona, la Polizia ha denunciato 13 persone per vari reati, tra cui rapina, furto e spaccio. 🔗virgilio.it