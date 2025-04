Verissimo chi è la star scartata da Silvia Toffanin

Verissimo, accolti da Silvia Toffanin per raccontare le loro storie post reality. Da Luca Calvani a Jessica Morlacchi, da Helena Prestes a Javier Martinez, diversi volti noti dell'ultima edizione hanno avuto il loro spazio televisivo. Eppure, un'assenza ha lasciato interdetti i fan. La mancata partecipazione dell'ex gieffina ha sollevato più di un interrogativo, soprattutto sui social, dove molti utenti hanno notato il silenzio intorno al suo nome. Secondo fonti vicine alla produzione, non si tratterebbe di una dimenticanza, ma di una scelta ben precisa. E il motivo avrebbe poco a che fare con lei, ma molto con ciò che la circonda. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Javier e Helena, il lieto annuncio dopo il "Grande Fratello"Leggi anche: "Ho un tumore": la famosa conduttrice tv mostra le foto: pubblico sconvoltoIl sospetto dei fan e l'ipotesi di Grazia SambrunaA lanciare l'ipotesi più credibile è stata la giornalista di gossip Grazia Sambruna, che ha pubblicamente parlato del "fandom ingestibile" della Di Palma come causa del mancato invito: "Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni sotto ai post del programma.

