Verde e asfaltatura delle strade Fratelli d' Italia | L' estate si avvicina il Comune intervenga in fretta

avvicina e le lamentele di tanti cittadini a Cesenatico si intensificano: perché l'amministrazione comunale non interviene nella sistemazione del Verde e delle asfaltature di tante, troppe strade in una situazione di dissesto?". A scriverlo in una nota è il direttivo di Fratelli d'Italia.

