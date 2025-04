Vercelli si ferma la funivia del Sacro Monte di Varallo per esercitazione

esercitazione congiunta dei Vigili del Fuoco di Varallo (Vercelli), insieme alla Guardia di Finanza e al Soccorso Alpino, ha fatto fermare la funivia storica che porta al Sacro Monte. È stata provata una manovra di soccorso con il blocco della cabina e l'evacuazione degli occupanti. La giornata formativa è valsa al miglioramento del lavoro congiunto tra gli enti presenti al fine di un soccorso sempre più rapido ed efficiente nel caso si presenti un'emergenza reale.

