Vent' anni di Fondazione Merz e di arte | un 2025 di eventi per festeggiare

artedì 29 aprile 2025 la Fondazione Merz ha celebrato Venti anni di attività. E mercoledì 11 giugno, cominciano i festeggiamenti per questo importante traguardo.Sarà in occasione di una serata speciale per l’opening della mostra dei finalisti della quinta edizione del Mario Merz Prize. 🔗 Torinotoday.it - Vent'anni di Fondazione Merz e di arte: un 2025 di eventi per festeggiare dì 29 aprilelaha celebratodi attività. E mercoledì 11 giugno, cominciano i festeggiamenti per questo importante traguardo.Sarà in occasione di una serata speciale per l’opening della mostra dei finalisti della quinta edizione del MarioPrize. 🔗 Torinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Vent’anni senza Giovanni Paolo II: oggi il convegno della Fondazione An al Senato sull'”uomo che abbatté i muri” - Vent’anni senza Giovanni Paolo II: oggi 26 marzo la figura di un Pontefice straordinario è al centro di un convegno al Senato, promosso dalla Fondazione Alleanza Nazionale, in collaborazione con il Secolo d’Italia. Appuntamento alle ore 17.30 nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama. Un evento che ha come obiettico ricordare il ruolo determinante del Papa polacco nella storia italiana, la cui eredità spirituale e politica continua a influenzare il mondo. 🔗secoloditalia.it

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart. - Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

Un derby capovolto. Vent’anni fa lo spareggio. Oggi il Bologna sogna. Parma vede la B e cambia - Se il derby di sabato al Tardini avesse un sottotitolo sarebbe: Bologna (ri)vede da vicino la prospettiva della Champions, Parma vede i fantasmi della B. Li vede così a un palmo di naso il club di Krause che ieri ha sollevato dall’incarico di allenatore il bolognese d’adozione Fabio Pecchia (l’ex rossoblù da anni vive con la famiglia sotto le Due Torri) per cercare il cambio di rotta a una barca che da troppo tempo stava andando alla deriva verso una destinazione che, se il campionato finisse oggi, sarebbe per l’appunto la serie B. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Fondazione Merz: vent’anni di arte e sperimentazione; Vent'anni di Fondazione Merz e di arte: un 2025 di eventi per festeggiare; 20 anni di Fondazione Merz: la festa di compleanno all’opening della mostra dei finalisti del Mario Merz Prize; Palazzo Strozzi: un nuovo presidente e un CDA paritario. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vent'anni di Fondazione Merz e di arte: un 2025 di eventi per festeggiare - Martedì 29 aprile 2025 la Fondazione Merz ha celebrato venti anni di attività. E mercoledì 11 giugno, cominciano i festeggiamenti per questo importante traguardo. 🔗torinotoday.it

20 anni di Fondazione Merz: la festa di compleanno all’opening della mostra dei finalisti del Mario Merz Prize - “In questi vent’anni abbiamo costruito una geografia sentimentale, fatta di presenze e visioni, di esperienze condivise e trasformazioni. Celebrare un anniversario non significa solo guardarsi ... 🔗torinoggi.it

Un viaggio tra arte, vino e memoria: la Sicilia arriva alla Fondazione Merz - la Fondazione Merz di Torino apre le sue porte a una serata speciale dedicata a Viaggio in Sicilia, il progetto di residenza artistica itinerante promosso da oltre vent’anni dalla storica ... 🔗mentelocale.it