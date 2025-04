Venezia e Creta storia di uno scambio culturale profondo

Venezia, 30 apr. (askanews) - È l'oro delle icone bizantine quello che splende nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia, ma brilla anche una storia del modo in cui la Serenissima ha dialogato con gli artisti cretesi, capaci di dare qualcosa alla pittura veneta rinascimentale dopo averne a loro volta assorbito la grande lezione. E' la mostra "L'oro dipinto", che ricostruisce la storia di un legame pittorico e della nascita di quello che viene definito "un mondo di immagini"."È la a storia di Venezia - ha detto ad askanews Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici Venezia e co-curatrice della mostra - che ci ribadisce ancora una volta come la Repubblica costruisse tutti i rapporti attraverso il commercio e la cultura. Ricordiamo che Candia, che è l'isola di Creta, chiamata Candia dei Veneziani, era un baluardo importantissimo nelle rotte Veneziane e che in questa mostra sono raccontati vari episodi, vari momenti di questa grande liaison tra Venezia e l'isola di Creta". 🔗 Quotidiano.net - Venezia e Creta, storia di uno scambio culturale profondo , 30 apr. (askanews) - È l'oro delle icone bizantine quello che splende nelle sale di Palazzo Ducale a, ma brilla anche unadel modo in cui la Serenissima ha dialogato con gli artisti cretesi, capaci di dare qualcosa alla pittura veneta rinascimentale dopo averne a loro volta assorbito la grande lezione. E' la mostra "L'oro dipinto", che ricostruisce ladi un legame pittorico e della nascita di quello che viene definito "un mondo di immagini"."È la adi- ha detto ad askanews Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civicie co-curatrice della mostra - che ci ribadisce ancora una volta come la Repubblica costruisse tutti i rapporti attraverso il commercio e la cultura. Ricordiamo che Candia, che è l'isola di, chiamata Candia deini, era un baluardo importantissimo nelle rottene e che in questa mostra sono raccontati vari episodi, vari momenti di questa grande liaison trae l'isola di". 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Accademia di Belle Arti di Venezia celebra 275 anni di storia con il nuovo allestimento della Gipsoteca | VIDEO - L’Accademia di Belle Arti di Venezia inaugura ufficialmente l’anno accademico 2024/2025, che coincide con il 275° anniversario dalla fondazione dell’istituzione: un traguardo significativo che pone l’istituzione al centro del dibattito sul rapporto tra tradizione e innovazione nella formazione... 🔗veneziatoday.it

Topolino omaggia Venezia con una storia in tre atti sul Carnevale - Il carnevale torna protagonista ancora una volta tra le pagine di Topolino, e lo fa con una storia ispirata alla tradizione della Commedia dell'Arte. Sul numero 3613 del settimanale edito da Panini Comics, in edicola da mercoledì 19 febbraio, debutta il primo capitolo di Le Maschere, avventura in... 🔗veneziatoday.it

Topolino omaggia Venezia con una storia in tre atti sul Carnevale - Il carnevale torna protagonista ancora una volta tra le pagine di Topolino, e lo fa con una storia ispirata alla tradizione della Commedia dell'Arte. Sul numero 3613 del settimanale edito da Panini Comics, in edicola da mercoledì 19 febbraio, debutta il primo capitolo di Le Maschere, avventura in... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Venezia e Creta, storia di uno scambio culturale profondo; I Musei Civici di Venezia nel 2025: un'istituzione in evoluzione; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Venezia e Creta, storia di uno scambio culturale profondo - Venezia, 30 apr. (askanews) - È l'oro delle icone bizantine quello che splende nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia, ma brilla anche una storia del modo in cui la ... Ricordiamo che Candia, che è ... 🔗notizie.tiscali.it

L’oro dipinto. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia - L’oro dipinto. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia. Un nuovo approfondimento scientifico sulle “vie veneziane” della civiltà: una scuola pittorica, ... 🔗villegiardini.it

El Greco portò l’oro a Venezia - un fatto storico che porta Creta a essere il più importante centro artistico del Mediterraneo. Da qui si intensifica il flusso di icone che nel Quattrocento raggiungono Venezia dietro richiesta di ... 🔗ilgiornaledellarte.com