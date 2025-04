Venerdì 2 maggio uffici comunali chiusi con alcune eccezioni

Venerdì 2 maggio gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, con le seguenti eccezioni: Sportelli Polifunzionali Quic di via Beverora, ufficio nascite e decessi, Corpo di Polizia Locale, Prevenzione e sicurezza – uffici di Protezione civile, servizi essenziali di. 🔗 Ilpiacenza.it - Venerdì 2 maggio uffici comunali chiusi con alcune eccezioni Per tutta la giornata diglisarannoal pubblico, con le seguenti: Sportelli Polifunzionali Quic di via Beverora,o nascite e decessi, Corpo di Polizia Locale, Prevenzione e sicurezza –di Protezione civile, servizi essenziali di. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arezzo, venerdì 2 maggio chiusi gli uffici comunali - Ad Arezzo uffici comunali chiusi al pubblico venerdì 2 maggio, compreso lo Sportello Unico. Le eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale. 🔗arezzonotizie.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Uffici comunali chiusi il 2 maggio: per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie residue - L’amministrazione comunale informa che ha previsto per venerdì 2 maggio la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. Il provvedimento nasce su richiesta di alcune organizzazioni sindacali. saranno garantiti i servizi sul territorio della Polizia Locale e quelli minimi indispensabili per... 🔗foggiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Uffici comunali chiusi venerdì 2 maggio 2025; Venerdì 2 maggio sospesa la connettività negli uffici comunali; Chiusura straordinaria uffici venerdì 2 maggio: i servizi garantiti; Chiusura uffici dell’Ordine nella giornata di venerdì 2 maggio 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media