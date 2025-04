Forlitoday.it - Vela, il forlivese Matteo Ravaioli parteciperà al Campionato Europeo Optimist

Il, portacolori del Circolo Velico Ravennate, ed allenato da Nicola Bissi, ha ottenuto il pass per ilche si terrà a Cesme in Turchia dal 28 maggio al 4 giugno. Un risultato di altissimo valore in una delle classi giovanili più competitive. Si. 🔗 Forlitoday.it